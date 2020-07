Le short de l'été 2020: le paper bag, en 15 modèles

Le short est un incontournable du vestiaire estival. Plus pratique que la jupe, il revient chaque saison sous une nouvelle forme (mini, bloomer, taille basse ou haute, etc). En 2020, il revient plus confortable que jamais: ample et cintré à la taille, haute, ceinturé, et c'est cet aspect qui lui donne d'ailleurs son nom, Paper Bag, qui évoque les fameux sacs de courses en papier sans poignée, que l'on porte à plein bras. Un modèle sur lequel plane aussi une pointe d'esprit scout-baroudeur. Et comme souvent, il existe des modèles pour tous les budgets. Voici notre sélection.

.