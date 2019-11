Le textile fait de la résistance

"Anvers et la Flandre sont connectées au reste du monde par l'asile et la migration, Anvers abrite plus de 170 nationalités et on y parle 183 langues différentes", tient à préciser Kaat Debo, directrice du MoMu, le musée de la Mode de la ville portuaire.

Poupées palestiniennes en habits de fête traditionnels créées dans le camp libanais d'Ein El-Hilweh, où 64 femmes se forment à la broderie afin de préserver cet héritage. © mashid Mohadjerin

"L'exposition Textile as resistance entre dans le cadre de notre mission, qui est de donner au MoMu un rôle qui fait sens pour tous et de permettre le changement social, esthétique et personnel. Nous entendons continuer à créer l'inspiration à l'aide d'une foule d'initiatives s'inscrivant dans la lignée de cette exposition..." Dont acte.

...

