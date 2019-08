Pour la deuxième année consécutive, Le Vif Weekend et Knack Weekend s'associent à Terre Bleue pour le lancement d'une collection capsule. Le fil rouge de cette ligne: une maille toute douce et raffinée qui se décline en longues robes, gilets et pulls, l'un de ceux-ci étant imaginé en versions Homme et Femme assorties.

Après le succès de la première collection capsule, un nouveau partenariat entre ces deux acteurs de la mode belge allait de soi. Et le résultat est plus qu'enthousiasmant: au total, ce vestiaire hivernal se compose de dix-sept modèles alliant tricot traditionnel et design actuel. La pièce-phare est le pull jacquard assorti pour elle et lui, mais on retrouve aussi dans la gamme de grandes robes, ainsi que des gilets et des pulls décontractés reprenant le motif torsadé propre au label Terre Bleue. Côté teintes, la griffe a opté pour des bleu intemporels, ponctués d'accents taupe et écru : des couleurs qui peuvent être portées en toutes occasions.

© DR

"Nous sommes très fiers de cette collaboration. En tant que labels belges reconnus, nous entendons, avec cette capsule, célébrer la Mode Belge, en lettres capitales", insiste Benoît Béthume, consultant en mode pour Le Vif Weekend et Knack Weekend. Pour les clichés de la campagne, réalisés à la Côte, nous avons fait appel au photographe de renom Serge Leblon et à la top belge Elise Crombez comme égérie."Nous sommes très heureux d'avoir pu travailler avec Le Vif Weekend et Knack Weekend pour construire ce projet pertinent, mettant l'accent sur la créativité, la qualité et la coupe, trois éléments essentiels dans l'ADN de notre marque", conclut Liesbeth De Keyser, marketing manager de Terre Bleue.

La collection sera disponible dès le 25 septembre dans les points de vente et l'e-shop deTerre Bleue.

Découvrez les coulisses du tournage de la campagne dans la vidéo ci-dessous.