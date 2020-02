Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Ou du moins en euros. Avec 121 millions de followers, l'Américaine est l'un des top models les plus influents de la planète. Ce qui n'a pas échappé à la marque italienne Liu Jo.

En 2020, Kendall Jenner fêtera ses 25 ans. Tout comme Liu Jo, la maison de mode italienne dont elle est désormais l'égérie. La jeune femme a passé plus de la moitié de sa vie devant les caméras. Fille aînée de Bruce (aujourd'hui Caitlin) et Kris Jenner, elle est l'une des stars de l'émission de télé-réalité américaine L'incroyable famille Kardashian. Elle affirme pourtant avoir vécu...

En 2020, Kendall Jenner fêtera ses 25 ans. Tout comme Liu Jo, la maison de mode italienne dont elle est désormais l'égérie. La jeune femme a passé plus de la moitié de sa vie devant les caméras. Fille aînée de Bruce (aujourd'hui Caitlin) et Kris Jenner, elle est l'une des stars de l'émission de télé-réalité américaine L'incroyable famille Kardashian. Elle affirme pourtant avoir vécu une "jeunesse relativement normale" remplie d'activités de son âge comme l'école, les pom pom girls et traîner avec ses amis. "Il y avait bien sûr des moments où j'aurais aimé avoir plus d'intimité, mais je comprends aussi que travailler dans cette industrie demande des sacrifices. J'essaie de ne pas trop y penser et de simplement vivre ma vie." Kendall Jenner a fait ses premiers pas dans la mode en 2014, lors d'un défilé Marc Jacobs. Depuis, elle foule le catwalk des plus grands, figure en cover de magazines comme Vogue et Harper's Bazaar et a participé à de nombreuses campagnes de pub lucratives. En 2018, elle était, selon les calculs de Forbes, le mannequin le mieux payé au monde, son salaire atteignant plus de 20 millions d'euros, suivie par Karlie Kloss, qui n'avait gagné "que" 11,7 millions d'euros. Véritable "social supermodel", elle doit son succès - comme les soeurs Hadid - tant au nombre astronomique de ses followers (121 millions rien que sur Instagram) qu'à ses looks. Celui qui parvient à l'engager pour un défilé ou un shooting touche un public immense. "Je suis honorée d'être une source d'inspiration pour mes abonnés, confie-t-elle, mais je suis consciente que j'ai une responsabilité envers eux. C'est pourquoi je ne travaille qu'avec des labels que j'apprécie." L'un d'eux est Liu Jo, qui a déjà réussi par le passé à attirer Kate Moss pour ses campagnes de pub. "C'est un honneur de lui succéder. Liu Jo appelle les femmes à être elles-mêmes. C'est un message que je ne peux que soutenir."EDW