Lancement de la première ligne de vêtements directement inspirée des notes et dessins perso de Kurt Cobain, sous la "direction créative" de sa fille Frances Bean.

Si ce n'est certes pas la première fois que des vêtements évoquant Kurt Cobain se retrouvent sur le marché, la particularité de cette annonce réside dans le fait que c'est sa fille Frances Bean qui en est l'autrice, en partenariat avec Live Nation Merchandise.

Seule détentrice des droits du leader de Nirvana, après le retrait de sa mère, Courtney Love, Frances a eu tout le loisir de puiser dans les archives personnelles de son paternel, afin d'y sélectionner notes manuscrites et croquis, qui ont donc été agrandis et reproduits le plus fidèlement possible sur la demi-douzaine de pièces de la collection.

T-shirts et sweats à capuche arborant divers squelettes, un crucifix à tête de citrouille, un bébé-araignée sont ainsi disponibles en édition limitée dès aujourd'hui, dans les magasins Barneys ou Selfridges, et en ligne sur KurtCobainShop.com.

A ceux qui n'y verraient que de basses manoeuvres commerciales, les défenseurs du projet pourront toujours répondre qu'une partie des bénéfices engrangés sera reversée à la Jed Foundation, association américaine dédiée à la prévention du suicide. Quelle partie, nul ne le sait à l'heure qu'il est, mais on dira que l'honneur est sauf. Ouf.

kurtcobainshop.com