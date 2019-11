A l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance qui aura lieu le 20 novembre prochain, Pandora lance une collection de bijoux vendus au profit de l'Unicef. Les pièces seront disponibles dans plus de 100 pays. Les actions soutenues par ce programme dont l'actrice et activiste Millie Bobby Brown sera l'ambassadrice viseront plus particulièrement les filles.

Les chiffres sont malheureusement connus: aujourd'hui encore, des millions d'enfants dans le monde, en particulier les petites filles, n'ont pas accès à l'école. Et quand elles le peuvent, elles finissent très rarement leur formation. Ce qui les empêche d'exercer le droit fondamental d'être elles-mêmes et de se réaliser sur le plan personnel. La marque de bijoux Pandora a décidé d'agir à son échelle en s'associant avec l'Unicef dans un programme de soutien aux enfants les plus vulnérables du globe.

A partir du 18 novembre, la griffe danoise lancera un set comprenant un bracelet et un charm en édition limitée. Tous les bénéfices liés à la vente de ce set seront reversés à l'Unicef.

Ces pièces qui seront disponibles en ligne et dans les boutiques de la marque dans plus de 100 pays s'intègrent dans la nouvelle collection Pandora Me qui s'articule autour de bijoux de taille mini faciles à échanger et à combiner pour exprimer sa créativité. L'actrice et activiste Millie Bobby Brown sera le visage de la nouvelle campagne "Charms for Change" qui soutient ce lancement.