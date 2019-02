Les hommes aussi se lâchent sur le tapis rouge des Grammy Awards 2019 (en images)

Briller sur le tapis rouge, ou en tout cas se faire remarquer par son look, n'est plus l'apanage des femmes dans le monde du show business. Désormais, les hommes sont de plus en plus nombreux à délaisser le smoking classique pour laisser place à l'expression de leur personnalité via leur tenue vestimentaire. Et c'est encore plus vrai quand on se rend à la soirée la plus importante de l'année pour l'industrie de la musique ! La preuve en images.