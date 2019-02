Delphine Kindermans Rédactrice en chef du Vif Weekend Opinion

Les jolies valeurs de la relève

Être auréolée d'un LVMH Prize, et des 300 000 euros accompagnés d'un conseil personnalisé pour le développement de projet qui y sont liés, ça aide. Mais ça ne suffit pas, loin s'en faut, à imposer sa propre marque. Et certainement pas à transformer l'essai d'un deuxième défilé - on le sait, la pression est réelle quand le premier a été encensé.