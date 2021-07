Les plus belles (et pires) robes croisées sur le tapis rouge du Festival de Cannes

On l'avait presque oublié avec la pandémie: les tapis rouges sont des moments cruciaux pour les stars, quelques minutes déterminantes pour asseoir un style aux yeux du monde. Mais, comme tout un chacun·e, elles ne sont pas à l'abri de fautes de goût et autres fashion faux-pas. Entre transparence, lamé, choix trop audacieux, et robes de princesses, retour en images sur dix jours de tenues, triées sur le volet.

Mélanie Thierry, adepte des tenues remarquables