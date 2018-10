Les vignobles prestigieux, l'autre dada des groupes de luxe

Notre image est façonnée par ce que nous portons mais aussi par ce que nous versons dans nos verres : le vin est aujourd'hui devenu, à l'instar de la mode, un produit " lifestyle " à part entière, ainsi qu'un signe de bon goût. C'est souvent aussi le symbole d'un certain statut social - en particulier, évidemment, lorsqu'il est cher. Le choix des grandes maisons de couture d'investir dans des crus d'exception n'est donc finalement pas illogique. Dior, Louis Vuitton, Gucci et Chanel sont des marques mondialement réputées qui respirent le luxe et le bien-vivre... Et il en va de même de noms comme bordeaux, bourgogne, Château Latour, Château Cheval Blanc ou Veuve Clicquot.

...