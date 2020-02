Acheter en seconde main et/ou vintage est à la mode, ça ne fait plus un pli. Dans la capitale, les adresses ne manquent pas et sont connues des adeptes du genre. Mais elles ne manquent pas non plus d'intêrêt au delà, notamment à Liège. La Cité ardente regorge de petites boutiques de seconde main qui valent le détour. Voici cinq adresses, aux antipodes les unes des autres, où dénicher votre prochaine pépite vintage.

La Gérabotte (le plus Haute Couture)

Logée au 1er étage d'une maison de maître, la Gérabotte regorge de trés belles pièces de luxe en seconde main. Ses hauts plafonds et ses moulures abritent sacs à mains, manteaux de fourrure, tailleurs de collection, chaussures griffées et autres petites pépites de collection depuis 1972.

Des piéces de collection triées sur le volet et un amour des vêtements qui se transmet depuis trois générations maintenant.

© La Gerabotte

On y shoppe quoi? Des sacs Louis Vuitton, des mocassins Gucci ou encore des manteaux Burberry à prix cassés.

La Gérabotte. Boulevard d'Avroy 18, 4000 Liège. Ouvert tous les jours de 10h à 17h, excepté le mercredi.

La Pharmacie (la plus culte)

Lieu culte de la fripe en Cité ardente depuis plus de 20ans, ce qui fut autrefois une pharmacie n'a pas perdu de son charme d'antan... pour le plus grand bonheur des vintage addicts qui y poussent la porte en quête de la piéce unique à acquérir. Dans une décoration des plus bohéme, les coups de coeur de la patronne sont exposés. Des pièces uniques et choisies avec le plus grand soin, ce qui justifie parfois le prix élevé.

. © Getty Images

On y shoppe quoi? Des vêtements de qualité et authentique des années 60 à 80.

La Pharmacie. Rue de la Casquette 8, 4000 Liège. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h30 et le lundi de 14h à 18h30.

DiVintage (le plus fifties)

En plein coeur de Liège, il s'agit, selon les adeptes du lieu, d'un endroit où l'on aime flâner le long des rayons et fouiner parmi le grand stock. Crée en 2013 par un vrai passionné, DiVintage était à l'origine une boutique en ligne et écumait les salons de Paris et Bruxelles. Aujourd'hui, DiVintage ce sont deux boutiques: une à Liège et l'autre à Bruxelles. Deux magasins où dans une ambiance chaleureuse, de précieux conseils vous seront prodigués.

. © Facebook

On y shoppe quoi? On y déniche des piéces so 50's et 60's mais aussi des reproductions rétro.

DiVintage. Rue Souverain Pont 18, 4000 Liège. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

Velvet Vintage Shop (le plus streetwear)

Pour les amateurs d'un style plus streetwear, c'est sans nul doute l'endroit idéal. Ouvert en novembre 2015, Velvet Vintage Shop foisonne dde pièces streetwear vintages et d'indémodables ce des derniéres années.

. © Facebook

On y shoppe quoi? Des sweats,des vestes bombers, des jeans ou encore des baskets qui n'ont pas pris une ride.

Velvet Vintage Shop. Quai Sur-Meuse 17b, 4000 Liège. Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 18h et le dimanche de 12h à 18h.

Tabaga (le plus original)

Lieu haut en couleurs, les vêtements le sont tout autant. Véritable caverne d'Ali-Baba, Tabaga propose des pièces qui mettront du punch à votre garde-robe. Sur les tringles, les motifs et les couleurs se mêlent et savent titiler notre côté original

. © Facebook

On y shoppe quoi? Des pièces uniques hautes en couleurs mais aussi des article de marque et des accessoires à prix abordables.

Tabaga. Féronstrée 22, 4000 Liège. Ouvet du lundi au samedi de 10h à 18h.

Valentine Fairon

