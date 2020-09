Le patrimoine est une fabrique d'identité très puissante pour les grandes maisons. C'est pourquoi elles y accordent, plus que jamais, de l'importance. Exemple avec la maison Vuitton.

La mémoire est ancienne et est ancrée dans l'histoire de la transmission familiale. C'est Gaston-Louis Vuitton qui est à l'origine de ce travail de collecte. C'est lui qui rassemble les Mémorabilia de la famille dans une collection qui relève du cabinet de curiosités et assemble malles de toutes époques, livres et objets d'arts primitifs. Cette collection est le noyau auquel les objets de la Maison vont venir s'ajouter d'abord de manière organique, ensuite de manière plus systématique. Chez Louis Vuitton, il y a des collections plutôt qu'une collection. Les Collections sont une gigogne comprenant la première collection du petit-fils du fondateur (Louis), les archives et objets illustrant l'activité et l'évolution de la Maison, mais aussi les oeuvres d'art qui ponctuent les Maisons (Flagships). Accessibles à l'ensemble des collaborateurs, ces collections innervent la Maison. Elles alimentent ainsi les recherches des designers des studios comme celles des équipes de la production qui ont accès à des objets de toutes les périodes. Elles regroupent aujourd'hui environ 300.000 documents et 40.000 objets qui illustrent et renseignent l'histoire de la Maison, depuis sa création en 1854 jusqu'à nos jours. Elles concourent aussi à la désirabilité de la marque dont elles illustrent l'innovation et le savoir-faire au travers de multiples supports, éditions et expositions. Chaque année ou presque, Louis Vuitton revisite son patrimoine et le partage sur papier avec le public. Parmi les ouvrages récents figurent Louis Vuitton Défilés ou Histoire de Voyageurs. Depuis les années 2010, la Maison mène une politique d'expos qui remet à l'honneur son patrimoine. Volez, Voguez, Voyagez qui a circulé pendant trois ans depuis son inauguration au Grand Palais en 2015 donnant à voir près de 2.000 objets des Collections à Tokyo, Séoul, New York et Shanghai, figure parmi les accrochages exemplaires. Time Capsule, lancée en 2017 à Hong Kong, a trouvé sa place dans la Galerie d'Asnières qui ouvre ses portes au public quelques week-ends par an. Plus récemment, l'exposition LVX a accueilli plus de 500.000 visiteurs à Los Angeles autour d'objets célébrant cent ans de collaborations artistiques. Les Collections sont également présentées dans les plus grands musées du monde. Le Met ne montrera pas moins de dix pièces de prêt-à-porter de la maison à l'automne 2020 dans son exposition About Time/Fashion and Duration. Des malles et des sacs des Collections seront dans les vitrines du Victoria & Albert Museum pour l'exposition Handbags, tandis que l'on voit en ce moment même deux looks de Nicolas Ghesquière dans l'exposition que le Musée des Arts décoratifs de Paris consacre à la première revue de mode, Harper's Bazaar.