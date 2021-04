Que faire des "belles endormies", surplus de cuir ou de tissus d'une maison de luxe? Le géant français du luxe LVMH les met depuis lundi à disposition des professionnels de la mode, à prix cassés, via une plateforme numérique.

La plateforme propose d'acheter des chutes de tissus ou de cuir sélectionnées par des experts de la mode et certifiées "stocks dormants" des maisons appartenant à LVMH, au tiers du prix de gros, selon le groupe.

Par exemple, on y trouve 693 m² de cuir d'agneau à 34 euros/m², un panneau de 70 cm x 70 cm de peau de serpent d'eau à 100 euros du m² ou encore 2 mètres de popeline au motif Vichy pour 14 euros.

Pour le lancement, 100.000 mètres de 500 tissus différents et 1.000 mètres de cuir sont disponibles sur la plateforme. Nona Source permet aux professionnels d'acheter au rouleau, à la peau ou au panneau, selon la quantité disponible et sans découpe ni échantillonnage, précise LVMH.

Si tout est mis en oeuvre pour rendre le touché et le tombé des matières - vidéos, photos et détails techniques à l'appui - le site ne donne pas le nom des maisons de luxe d'où proviennent ces surplus. Par conséquent, impossible d'y trouver des matières avec le logo des maisons.

Les stocks étant localisés en France, Nona Source ne livre pour l'instant qu'en Europe, a précisé le groupe.

Il existe déjà des projets sensiblement similaires comme la plateforme américaine Queen of Raw où les marques peuvent s'échanger leurs tissus inutilisés. Queen of Raw avait d'ailleurs été finaliste au LVMH Innovation Award en 2020.

Nona Source fait partie des solutions proposées par LVMH "pour répondre aux enjeux de l'économie circulaire", pilier de la politique environnementale du groupe défendue à travers son programme LIFE 360, a indiqué le groupe.

