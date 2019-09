Sotheby's expose et vend près de 220 vêtements et accessoires signés Martin Margiela. Où craquer ? Online. Quand ? Du 20 septembre au 1er octobre 2019. Qui dit mieux ?

Du 20 septembre au 25 septembre, la maison de vente aux enchères, l'une des 4 plus anciennes au monde, expose les trésors labellisés Martin Margiela issus d'une collection privée et datant des débuts du créateur belge en 1989 jusqu'à 2006, soit trois ans avant son retrait du monde de la mode. Et du 20 septembre au 1er octobre, elle organise la vente online de ces merveilles - jugez sur pièces.

