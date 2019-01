MM6 Maison Margiela et Aides, même combat

Ça sonne comme un poème, comme un manifeste, comme une déclaration de guerre en une strophe écrite en majuscules. " THERE IS MORE ACTION TO BE DONE TO FIGHT AIDS THAN TO WEAR THIS T SHIRT BUT IT'S A GOOD START ".

En 1994, MM6 Maison Margiela se lançait dans la bataille contre le virus du sida aux côtés de l'association française AIDES. Laquelle venait d'être fondée par le sociologue Daniel Defert - son compagnon le philosophe Michel Foucault était mort des suites d'une maladie opportuniste liée au sida, il rêvait de créer " un lieu de réflexion, de solidarité et de transformation " qui entendait jouer un rôle majeur dans l'amélioration de la prise en compte des malades dans le système de santé en France, l'évolution des droits des personnes vulnérables et la lutte contre les discriminations.

Un quart de siècle plus tard, dans un monde gangréné par les violences homophobes et la haine envers les personnes LGBTQI, le combat continue. Et MM6 Maison Margiela ne baisse pas la garde. Le tee-shirt original qui affiche ce texte porteur de valeurs se retrouve en filigrane dans la collection printemps-été 19, imprimé dans les doublures, de façon ultra discrète ou alors très visible, comme le mantra qu'il fut depuis l'origine.

Mieux, il est désormais réinterprété en sac, plastique, velours dévoré ou coton avec anses en pampilles de cristal façon chandelier, faisant la part belle à la créativité, au sens du détournement et aux changements paradigmes auxquels la maison nous a habitués. Boots et manchettes, en répétant le message à l'envi, enfoncent le clou. Rien de plus simple et d'évident que de se transformer fissa en militant.e.

A.-F.M.

maisonmargiela.com