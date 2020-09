Mécanicienne de première classe ou championne de la vitesse... Ne manque plus que l'odeur de l'huile de moteur.

Apprêtée de la tête aux pieds, façon oiseau de paradis.

Fin comme le papier, doux comme le cachemire. Le cuir, version tout confort.

La couleur phare de cet automne: le terracotta dans tous ses éclats.

Face aux premiers frimas, vive les grandes couettes moelleuses.

Rose, jaune ou vert: l'hiver aussi, on adopte les tons poudrés.

Oser voir grand, même pour ses vêtements.

Assistant photographe: daantje - Coiffure: Daan Kneppers @ N.C.L. Representation pour Biolage R.A.W - Maquillage: Kathinka Gernant @ Unspoken pour Chanel - Mannequins: Meerle et Sterre @ Known Model Management - TEXTE ET Coordination: Ellen De Wolf - Remerciements à Celebstudio's. celebstudios.nl - Voir aussi notre carnet d'adresses.