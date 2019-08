Mode enfant: Bye-bye fast fashion, bonjour Maurice

On peut lutter pied à pied contre la fast fashion et la destruction de la planète bleue sans que ce soit épuisant et mortifère pour autant. La preuve avec Bonjour Maurice, label belge pour enfants qui fait tout pour être " en cohérence parfaite " avec les valeurs de ses deux créatrices, " promis juré craché ".

Bonjour Maurice

Parce qu'elles estimaient que " la fast fashion poussait le bouchon un peu trop loin " et que " oui, on peut mettre sa pierre à l'édifice pour changer ça ", Géraldine De Mey et Céline Lejeune fondaient en janvier 2017 le label Bonjour Maurice, prenant le pari de révolutionner la mode pour enfants avec une ligne de vêtements éthique et réversible.

