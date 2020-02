Les enfants sont des fashion victims comme les autres. La preuve avec trois tendances fortes qui marqueront le printemps-été des moins de 12 ans.

1. Denim statement

Autrefois décrié, le total look jeans s'affranchit des diktats usés de la sphère fashion et envahit la garde-robe des kids. Pour les plus audacieux, l'option salopette ou combinaison est une très bonne idée...

Autrefois décrié, le total look jeans s'affranchit des diktats usés de la sphère fashion et envahit la garde-robe des kids. Pour les plus audacieux, l'option salopette ou combinaison est une très bonne idée; pour les timides, une pièce puissante - une veste en denim agrémentée d'écussons, une chemise cow-boy adoucie avec de la dentelle ou un short décoré de strass - fera très bien l'affaire. Une autre idée reçue sur la mode vole en éclats: oui, vos enfants peuvent tout à fait porter plus d'un imprimé à la fois. Alors, mélangez, avec le plus grand plaisir, les pois, le vichy, les motifs fleuris et, pourquoi pas, le léopard... ou laissez-les choisir la combinaison de leur rêve. Régulières ou espacées de manière anarchique, horizontales ou verticales, droites ou brisées, les lignes reviennent, avec les beaux jours, égayer le vestiaire des garçons comme celui des filles. Un joli fil rouge qui ponctue, ici et là, cravates, chemises, pulls légers, pantalons amples, jupes et robes d'été. Boys and girls, à vos marinières!