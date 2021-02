MODE | Sept tendances à revêtir pour les beaux jours

The show must go on... Tel est le mantra actuel des marques de mode. Nous avons suivi leurs défilés et présentations derrière nos écrans. Et repéré de quoi sera faite la tant attendue saison estivale.

Tendance 1: Sweat dream. Du style, même sous la capuche. © IMAXTREE

Le vest... Le vestiaire du printemps-été 21.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×