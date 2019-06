Le top model Naomi Campbell recevra le titre d'"icône de la mode" le 2 décembre à la cérémonie annuelle des Fashion awards à Londres, a annoncé le British Fashion council lundi.

Cette récompense salue l'"incroyable contribution à l'industrie de la mode", la "carrière de mannequin de renommée internationale" et le "travail de philanthrope" de la mannequin de 49 ans, surnommée "la panthère noire".

"Nous ne pouvions penser à quelqu'un de plus méritant que la célèbre Londonienne Naomi Campbell", a déclaré Caroline Rush, directrice du British fashion council, organisme qui fait la promotion de la mode britannique, lors d'un événement lundi soir au Ritz, à Londres. "Naomi symbolise l'émancipation des femmes, le militantisme et le glamour, et sa voix a un impact considérable".

Naomi Campbell s'est dite "émue" de recevoir cette distinction. Rappelant ses origines londoniennes, elle a remarqué qu'en raison de sa carrière internationale, "les gens oublient parfois que je suis de Brixton, que je suis une fille du sud de Londres".

Elle a annoncé que l'association qu'elle a créée en 2005, "Fashion for Relief", organiserait un défilé de mode caritatif en septembre à Londres lors de la Fashion week.

Naomi Campbell a déjà organisé de tels événements pour les victimes de l'ouragan Katrina, du tsunami au Japon ou du tremblement de terre en Haïti, entre autres.