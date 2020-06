Neuf marques scandinaves, dont Filippa K et Bruuns Bazaar, s'associent pour lancer une collection durable de 70 pièces uniquement disponibles via Zalando.

L'objectif était clair: créer une collection de printemps cohérente et durable pour femmes, sans compromis sur le design ou la qualité. Les neuf marques, toutes pionnières en matière de "mode verte", ont décidé d'imaginer un "supplément intemporel pour la garde-robe de chacun", dans des tons neutres et pastel, parce que "la tenue la plus durable est celle qui se trouve déjà dans votre dressing", indique la plate-forme. Zalando compte plus de 29 millions de clients actifs dans 17 pays et expédie donc sans cesse des colis. "Qui dit grande portée dit aussi grande responsabilité", affirme Kate Heiny, responsable du développement durable du site d'e-commerce. La sphère fashion aussi connaît "l'effet Greta". Le nombre de recherches Google sur le thème de la mode durable a augmenté de 66% l'an dernier. "Nous constatons que nos clients sont de plus en plus critiques par rapport à l'impact environnemental des vêtements, et qu'ils cherchent de meilleures options. Depuis 2016, nous avons une "étiquette écoresponsable" pour guider les consommateurs conscients, mais être "un peu moins mauvais" ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons étendu notre gamme durable à plus de 20.000 produits. Nous avons aussi lancé notre propre plate-forme de seconde main et plusieurs tests sont en cours pour rendre notre processus global plus durable, de l'achat à la livraison."