Le défilé de Patou sera sans conteste l'un des événements marquants de la prochaine Fashion Week parisienne, en septembre prochain. Après un sommeil de plus de trente ans, cette mythique maison de couture revit grâce au talent de Guillaume Henry. Rencontre.

Au siècle dernier, leur réputation d'excellence dépassait largement les frontières de leur pays, la France. Oubliées, catatoniques, voire disparues dans les brumes du temps, ces maisons de couture historiques sont néanmoins sorties progressivement de leur sommeil, après plusieurs décennies, à l'instar de Balenciaga, Balmain ou encore Schiaparelli. Des résurrections qui, souvent, s'avèrent heureuses. On estime en effet généralement qu'il est plus facile - et moins cher - de relancer une griffe existante que d'écrire une nouvelle histoire de A à Z. Que des créateurs de renom tels que Hedi Slimane ou Nicolas Ghesquière n'aient pas de label propre mais soient nommés directeurs artistiques de marques prestigieuses n'est pas un hasard.

