Difficile de faire plus classique que le collier de perles. Sauf qu'en 2022, la petite bille fait peau neuve et le pearlcore règne en maître. Pearl-quoi? Le phénomène, qui consiste à opter pour les perles des lobes aux souliers, bat son plein, le nombre de recherches de robes ornées de ces joyaux ayant triplé sur Pinterest, tandis que la demande de colliers de nacre pour hommes n'est pas moins de sept fois supérieure à celle d'il y a un an. Boîtes à bijoux, maquillage, voire soirées sur ce thème sont aussi d'actualité. Résisterez-vous aux sirènes de la tendance?