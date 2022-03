La célébrité dicte plus que jamais la mode masculine.

De Jacquemus, qui accueille Bad Bunny ce printemps, à Boss, qui compte sur la star de TikTok Khaby Lame et ses millions de followers pour une visibilité supplémentaire. Dolce & Gabbana, elle, a élaboré en janvier tout un défilé autour de Machine Gun Kelly, le Vanilla Ice de la génération Z.

Khaby Lame © IMAXTREE

Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Kim Jones a conçu la collection d'été de Dior avec le rappeur Travis Scott. Une bonne idée a priori. Sauf que dix personnes sont mortes pendant un concert de l'Américain au Texas, amenant la marque à annuler la collection.

© GETTY IMAGES

Collaborer avec Kanye West - rappeur, ancien candidat à la présidence, créateur pour Yeezy et Gap et panneau publicitaire ambulant pour Balenciaga - c'est aussi marcher en équilibre sur le bord d'un volcan au quotidien.

Kanye West © GETTY IMAGES

Quant à Justin Bieber, si dans le monde "réel", il renvoie l'image d'une pop star peu responsable, sur la planète mode, il occupe une place de choix. Et à juste titre: le chanteur a bon goût. Grâce en partie à Karla Welch, la styliste avec laquelle il travaille depuis des années. A noter que notre homme porte les vêtements avec conviction. Depuis quelques mois, il apparaît dans les campagnes Balenciaga aux côtés de l'actrice Isabelle Huppert.

Machine Gun Kelly © GETTY IMAGES

Enfin, pointons aussi l'acteur et rappeur Jaden Smith, fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith. Comme Justin Bieber et sa Drew House, il possède son propre label de mode, MSFTSrep. Si, à première vue, il ne paie pas de mine, c'est pourtant le jeune homme de 23 ans le mieux habillé de l'univers. Justin Bieber a d'ailleurs récemment partagé toute son admiration sous une photo Instagram de la star. Même les célébrités aiment pouvoir adorer quelqu'un.

Jaden Smith © GETTY IMAGES

