Petit Bateau et la conscience écolo de nos enfants

"A quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on peut rien faire dedans", dit le célèbre slogan de la marque française, preuve de sa conviction que la solidité doit aller de pair avec la mode pour enfants. L'attachement à ses vêtements préférés est aussi inscrit dans l'enfance. Mais plus on les aime, plus on est à l'aise dedans, plus on les porte... et plus on les malmène. Et comme on sait les enfants aussi attachés à certaines pièces que l'on peut l'être nous-mêmes, mais moins soigneux peut-être, on se réjouit que le rafistolage soit mieux accepté, car il permet de ne pas racheter sans cesse, et d'adopter une attitude de consommation raisonnée.

Logiquement, au regard de son ADN, Petit Bateau prend la balle au bond et lance des tutos sur sa chaîne Youtube pour apprendre à tous à prolonger la vie de ses habits, à force d'astuces et de techniques de pro. Réparer une tirette, un genou déchiré, une maille défaite, les réponses aux soucis les plus fréquents sont expliquées étape par étape.

De quoi donner aux enfants de bons réflexes de conso - parce qu'est-il besoin de le rappeler, l'industrie textile est grande consommatrice d'énergie et très polluante - et leur faire aimer et s'approprier leurs vêtements fétiches encore un peu plus.