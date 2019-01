Quatre jeunes marques qui sortent leurs griffes

La plus rue de Paname, Walk in Paris

Prenez deux walkeurs qui ont grandi dans la même ville, Champigny (94), banlieue parisienne. Il y a Léo, qui très tôt mit ses mains sur le bitume, et depuis a dansé pour Christine and the Queens, Thierry Mugler, Neels Castillon, Roméo Elvis et pour lui, en prince de la walkance qui a trouvé son langage. Il y a Gary, viscéralement lié à la culture hip-hop, ex-gamin tombé dans le skate et le graffiti, aujourd'hui rappeur, DJ, photographe. Arrimez-les à leurs souvenirs d'enfance, mêmes sensations éprouvées dans la rue, mêmes sentiments " de légèreté, de découverte, d'errance " quand on marche dans une ville. Laissez-les dire leur amour de cette " street that frees and inspires ". Cela donne une collection...