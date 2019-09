La marque du groupe H&M met en lumière une artiste pluridisciplinaire féministe pour sa dernière campagne.

Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, & Other Stories l'a choisie pour endosser le rôle d'égérie de sa dernière collection capsule. La mystérieuse rousse flamboyante n'est autre que Sandra Andreis, une actrice et chanteuse suédoise -- vous l'avez peut-être déjà aperçue dans la mini-série Meurtres à Sandhamn.

Le point de départ de cette collaboration se révèle être le premier EP de l'artiste, intitulé Raising My Standards, qui reprend et revisite des grands classiques de jazz afin de valoriser les femmes. Ainsi, la célèbre chanson The Lady is a Tramp (la dame est une vagabonde, en français) devient The Lady is a Champ (la dame est une championne).

Un bel hymne d'empowerment féminin, donc. " Pour moi, une championne est une personne qui ose être elle-même, qui soutient les autres femmes et qui défend ce qu'elle aime, explique Sandra. Ce projet ne consiste pas à abandonner des classiques de la musique, mais à remettre en question les normes (...). J'espère encourager les femmes à embrasser toutes leurs dimensions, à être et à ressembler à tout ce qu'elles veulent. " Amen.

