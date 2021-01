A quelques jours d'une cérémonie sous très haute surveillance, les spéculations vont bon train dans le petit monde de la mode pour savoir qui habillera Joe Biden le 20 janvier prochain. Women's Wear Daily, le journal de l'establishment fashion, pense connaître la réponse. Ralph Lauren, qui avait signé la robe de Melania Trump il y a quatre ans dans les mêmes circonstances, devrait fournir à l'élu démocrate son premier costume de président.

D'ordinaire, qu'on le regrette ou non, ce sont plutôt les tenues des femmes qui sont les plus commentées, le blog Kamala's Closet est ainsi entièrement dédié aux looks de la future vice-présidente. Mais cette fois, c'est bien de ce qu'enfilera Joe Biden qu'il est question dans un très long article publié dans la bible du milieu de la mode, Women's Wear Daily (WWD). Et les spéculations vont déjà bon train.

Le très influent site américain pense ainsi savoir de sources sûres que Ralph Lauren serait l'heureux élu. Le buzz s'est enclenché lorsque celui qui sera très bientôt le 46e président des Etats-Unis a été vu lors de sa vaccination portant un polo de la marque américaine.

En 2016, dans le camp des créateurs de mode, c'était à celui ou celle qui jurait le plus fort qu'il ou elle n'habillerait jamais le couple présidentiel. Dans le cas de Donald Trump, l'affaire était de toute façon pliée, ce fervent supporter du "made in America" ayant un faible pour les costumes Brioni, la marque... italienne qu'il a portée pendant toutes les saisons de The Apprentice, son émission de téléréalité.

Lire aussi : Habiller ou pas Melania Trump: les designers se déchirent

Comme la plupart des géants locaux de la mode, Ralph Lauren s'est toujours bien gardé de prendre position pour l'un des deux camps. Il y a quatre ans, il avait même habillé Melania Trump lors de l'investiture de son mari... tout comme Hillary Clinton qui avait eu le fair play d'être présente ce jour-là.

Melania Trump en Ralph Lauren, le jour de l'investiture de Donald © Reuters

Lors des premières annonces des résultats de l'élection en novembre dernier, sur son compte Instagram, la marque a choisi de poster une déclaration plutôt neutre rendant hommage aux valeurs américaines - espoir, optimisme et liberté - plutôt que de prendre nommément parti pour le gagnant.

. © Reuters

A ce jour, rien n'a encore filtré sur les détails de la tenue mais on peut supposer qu'il s'agira d'un costume foncé - la plupart des présidents optant pour le bleu marine - ce qui est parfaitement raccord avec le style actuel du futur président, qualifié par les observateurs "d'incarnation parfaite d'une certaine idée du style à l'américaine", avec ses deux pièces ajustés, ses chemises blanches éclatantes et ses lunettes aviateurs, des accessoires qualifiés "d'iconiques" par Tommy Hilfiger interrogé par WWD sur les choix vestimentaires de Joe Biden.

Joe Biden esprit Top Gun, quintessence d'américanité © Getty Images

D'autres créateurs invités à commenter ses looks s'accordent pour dire qu'il a pendant huit ans été à bonne école avec Barack Obama considéré comme l'un des présidents les plus stylés qui soit, dans le choix de ses tenues formelles ou plus relax. Nos experts valident ainsi également les chemises à carreaux du futur président, ses bombers et ses vestes en tweed, l'un d'eux allant même jusqu'à lui conseiller d'enfiler à l'occasion un jeans noir voire même une chemise en denim comme il a pu le faire il y a 4 ans en couverture du magazine InStyle.

Joe Biden is on the cover of InStyle magazine in a faded Levi's shirt. https://t.co/2zgvszRAui pic.twitter.com/NLloe4JCwL — Amy Argetsinger (@AmyArgetsinger) November 2, 2017

En dépit des menaces qui pèsent sur la cérémonie, Joe Biden devrait faire une apparition à l'extérieur le 20 janvier prochain. Il pourrait donc aussi, enfiler au-dessus de son costume, un manteau noir qui lui conférera certainement un supplément de prestance. Parfaitement de circonstance.

D'ordinaire, qu'on le regrette ou non, ce sont plutôt les tenues des femmes qui sont les plus commentées, le blog Kamala's Closet est ainsi entièrement dédié aux looks de la future vice-présidente. Mais cette fois, c'est bien de ce qu'enfilera Joe Biden qu'il est question dans un très long article publié dans la bible du milieu de la mode, Women's Wear Daily (WWD). Et les spéculations vont déjà bon train. Le très influent site américain pense ainsi savoir de sources sûres que Ralph Lauren serait l'heureux élu. Le buzz s'est enclenché lorsque celui qui sera très bientôt le 46e président des Etats-Unis a été vu lors de sa vaccination portant un polo de la marque américaine.En 2016, dans le camp des créateurs de mode, c'était à celui ou celle qui jurait le plus fort qu'il ou elle n'habillerait jamais le couple présidentiel. Dans le cas de Donald Trump, l'affaire était de toute façon pliée, ce fervent supporter du "made in America" ayant un faible pour les costumes Brioni, la marque... italienne qu'il a portée pendant toutes les saisons de The Apprentice, son émission de téléréalité. Comme la plupart des géants locaux de la mode, Ralph Lauren s'est toujours bien gardé de prendre position pour l'un des deux camps. Il y a quatre ans, il avait même habillé Melania Trump lors de l'investiture de son mari... tout comme Hillary Clinton qui avait eu le fair play d'être présente ce jour-là. Lors des premières annonces des résultats de l'élection en novembre dernier, sur son compte Instagram, la marque a choisi de poster une déclaration plutôt neutre rendant hommage aux valeurs américaines - espoir, optimisme et liberté - plutôt que de prendre nommément parti pour le gagnant.A ce jour, rien n'a encore filtré sur les détails de la tenue mais on peut supposer qu'il s'agira d'un costume foncé - la plupart des présidents optant pour le bleu marine - ce qui est parfaitement raccord avec le style actuel du futur président, qualifié par les observateurs "d'incarnation parfaite d'une certaine idée du style à l'américaine", avec ses deux pièces ajustés, ses chemises blanches éclatantes et ses lunettes aviateurs, des accessoires qualifiés "d'iconiques" par Tommy Hilfiger interrogé par WWD sur les choix vestimentaires de Joe Biden. D'autres créateurs invités à commenter ses looks s'accordent pour dire qu'il a pendant huit ans été à bonne école avec Barack Obama considéré comme l'un des présidents les plus stylés qui soit, dans le choix de ses tenues formelles ou plus relax. Nos experts valident ainsi également les chemises à carreaux du futur président, ses bombers et ses vestes en tweed, l'un d'eux allant même jusqu'à lui conseiller d'enfiler à l'occasion un jeans noir voire même une chemise en denim comme il a pu le faire il y a 4 ans en couverture du magazine InStyle.En dépit des menaces qui pèsent sur la cérémonie, Joe Biden devrait faire une apparition à l'extérieur le 20 janvier prochain. Il pourrait donc aussi, enfiler au-dessus de son costume, un manteau noir qui lui conférera certainement un supplément de prestance. Parfaitement de circonstance.