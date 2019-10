Il est à lui tout seul le plus bel agent fédérateur de notre Etat fédéral surréaliste. Jean-Paul Lespagnard, pas uniquement créateur de mode, a réuni autour de lui des talents venus du plat pays et d'ailleurs en un projet extraordinaire, une boutique bruxelloise ouverte sur le monde, "worldly belgian". Inauguration.

Il le mature depuis deux ans déjà, son projet Extra-Ordinaire. Qui n'a rien du nom de code mais tout de l'enseigne flamboyante pour cette boutique bientôt inaugurée, le 22 octobre prochain, rue des Bouchers, au coeur de l'Ilot sacré bruxellois, là où précisément les moules-frites côtoient les gaufres chaudes, la dentelle de pierre de la Grand-Place et le bras de T'Serclaes poli par excès de superstitieuses caresses. A l'origine, un désaccord profond avec les rythmes de la mode, des saisons, des défilés toujours plus chrono- et anthropophages.

...