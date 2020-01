Retour en images sur la carrière de Jean Paul Gaultier

Il a réhabilité la corsetterie, emprunté aux tenues traditionnelles à travers le globe et régionales, mis des jupes aux hommes - et à lui-même - et fait contraster ses créations avec aussi beaucoup de nudité. Il a aussi cassé les codes, en faisant défiler des mannequins âgés, des mannequins grande taille, des non mannequins, des minorités ethniques, des stars - comme Björk, Chiara Mastroianni, Beth Dito et des plus kitsch comme Yvette Horner - des physiques dits imparfaits. Jean Paul Gaultier à casser les cloisons en faisant entrer la rue dans l'univers autrefois fermé de la mode. Il a rendu perméables ces mondes. Retour sur ces cinq décennies Gaultier, émaillées de moments de fêtes, car toute ce esprit libre est indissociable de la folie des années 80, avec en arrière plan les grandes heures des Bains douches, mais aussi les années sida.







Rétrospective JPG © Getty Images En 1985, dans les rues de Paris, sources d'inspiration







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images En 1987; à New York, avec Edwige Belmore, figure emblématique du Palace







Rétrospective JPG © Getty Images En 1990







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Avec Dumas, patron d'Hermès dont Gaultier assura la direction artistique de 2004 à 2010







Rétrospective JPG © Getty Images Gaultier, lui-même adepte de la jupe : "Un homme ne porte pas sa masculinité sur ses vêtements, sa virilité est dans sa tête"







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Madonna, dans une création de son cru, arborant fièrement sa poitrine nue







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Faye Dunaway, mannequin occasionnelle







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Avec Karl Lagerfeld, et JC de Castelbajac







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Avec Yves Saint Laurent







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Hommage à Amy Winehouse en 2012







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Gaultier, adepte du kilt







Rétrospective JPG © Getty Images Conchita Wurst, l'une de ses récentes égéries







Rétrospective JPG © Getty Images Dita Von Teese, reine du strip tease burlesque et mannequin pour Gaultier







Rétrospective JPG © Getty Images Avec Sonia Rykiel







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Alaia, de Castelbajac et Gaultier







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Avec Mylène Farmer, chanteuse populaire qui cultive le mystère et dont qu'il fera aussi défiler en 2011







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Sa mariée partage son voile







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Avec Beth Dito, chanteuse de Gossip et mannequin hors normes







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Avec Yvette Horner, reine de l'accordéon dont il fera une icône kitsch et qu'il habillera à o-plusieurs reprises







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Le bustier décorseté, une pièce-phare







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Avec son iconique marin, qui servira d'imagerie à son parfum, best seller du secteur, Le Mâle







Rétrospective JPG © Getty Images L'actrice Rosy De Palma, l'un des visages hors normes mis en avant par Gaultier







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images A sa droite, Azzedine Alaia...







Rétrospective JPG © Getty Images et à sa gauche, John Galliano







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Gaultier a aussi le premier à faire défiler des seniors







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Avec son amie Chiara Mastroianni







Rétrospective JPG © Getty Images Avec la chanteuse Björk, qu'il fait défiler en







Rétrospective JPG © Getty Images .







Rétrospective JPG © Getty Images Naomi Campbell, parisienne topless







Rétrospective JPG © Getty Images Très vite, Gaultier fait défilé des physiques hors normes







Rétrospective JPG © Getty Images Caroline Loeb, figure des nuits parisiennes des années 80 et mannequin pour Gaultier







Rétrospective JPG © Getty Images Avec ses vieilles amies Rossy de Palma et Farida Khelfa après le défilé, juillet 2018







Rétrospective JPG © Getty Images En 2018, il signe la revue aux Folies Bergères