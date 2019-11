Si le nom de Thierry Mugler reste indissolublement lié au power dressing et aux parfums d'avant-garde, on retiendra surtout de la rétrospective qui lui est actuellement consacrée au Kunsthal de Rotterdam son imagination débridée.

Kim Kardashian et la rappeuse Cardi B en Mugler vintage sur le tapis rouge du fameux gala du Metropolitan Museum, à New York. Des collections entières de marques et des shootings de magazines qui s'inspirent de sa silhouette-culte aux larges épaules, taille de guêpe et hauts talons... Alors que cela fait dix-sept ans que le créateur français a tourné le dos à la mode, son ombre y aura été omniprésente en cette année 2019. La plat de résistance reste toutefois indéniablement la spectaculaire expo Thierry Mugler: Couturissime qui lui est actuellement consacrée au Kunsthal de Rotterdam. Présentée à Montréal plus tôt dans l'année, elle a déjà accueilli près de 300.000 visiteurs de l'autre côté de l'Atlantique.

...