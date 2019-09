Semaine de la Mode: "Belgique fantastique"

Creamoda et Mode Unie organisent la première édition de la Semaine de la Mode Belge. Du 14 au 20 octobre 2019, on shoppera noir-jaune-rouge. Just do it.

L'idée ? Elle est double, d'une pierre deux coup : " Mettre à l'honneur la mode belge, les marques et leurs boutiques ", " sensibiliser les consommateurs aux avantages d'acheter de la mode belge dans un magasin de mode local ". Cela paraît évident, mais il a fallu que Creamoda, fédération de la mode belge, et Mode Unie, fédération qui re...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×