Shopping: 20 paires de dad sandals, it shoes de l'été que l'on adore détester

Apparu lors d'un défilé Prada en 2014, avant de gagner quasiment tous les catwalks des collections été, la dad sandal - équivalent estival de la dad shoe -, se décline désormais à toutes les sauces. Sa force : jouer du contraste entre sa massivité et sa sportivité et l'allure aérienne et chic de celle qui la chaussera. Dès lors, toutes les variantes existent, du noir aux lignes sobres de la pionnière Birkenstock, aux modèles à sequins, aux semelles plateforme et aux couleurs flashy. Ces sandales qui cultivent un mauvais goût certain sont d'ailleurs présentées dans les médias anglo-saxons comme la tendance le plus improbable de l'année. Rappelons que les pères de familles adeptes du confort et de la solidité avant tout étaient les seuls à croire en elles il y a encore quelques années.







Dad Sandals 2019 © DR Asos, 48,99 euros







Dad Sandals 2019 © DR Dr Martens, 120 euros







Dad Sandals 2019 © DR Modèle plateforme de Teva, 69,99 euros







Dad sandals © DR Gucci, avec résille et ornements, 980 euros







Dad Sandals © DR Fila, 79,90 euros







Dad Sandals 2019 © DR en tweed chez Chanel, 1050 euros







Dad Sandals 2019 © DR Les pionnères Arizona, de Birkenstock, 38,99 euros







Dad Sandals 2019 © DR en tissu, chez Chanel, 690 euros







Dad Sandals 2019 © DR Modèle Yelena, avec des sequins, de Dr Martens, 120 euros







Dad Sandals 2019 © DR Hunter, 65 euros







Dad Sandals 2019 © DR Modèle en cuir rouge de Prada, 650 euros







Dad Sandals 2019 © DR Pull & Bear, 19,99 euros







Dad Sandals 2019 © DR Stadivarius, 39,99 euros







Dad sandals 2019 © DR Zara, 25,99 euros







Dad sandals 2019 © DR COS, 115 euros







Dad sandals 2019 © DR Eram, 45 euros







dad sANDALS © DR Buffalo, 199 euros







dad sANDALS © DR Urban Outfitters, 49 euros







dad sandals © DR Palladium, 69 euros