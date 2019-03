Shopping: 20 t-shirts à message pour afficher votre féminisme

Un bon t-shirt est parfois plus efficace - et percutant- qu'un long discours. Il est surtout plus rapide, dans la rue ou au détour d'un couloir au bureau, pour faire passer un message. Intéressons-nous, à la veille de la Journée Internationale des droits des Femmes, à ces quelques mots affichés fièrement, véhicules d'un changement, de confiance, en l'avenir et en nous mêmes. A porter chaque jour jusqu'à obtention de l'égalité.