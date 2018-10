Shopping: 60 modèles de chaussures pour montrer patte blanche

"Y a plus d'saisons ma pauv' dame!". Autrefois cantonné à la saison estivale et son ambiance balnéaire, cette saison, le blanc est sans conteste la couleur à mettre à nos pieds. Mocassins, derbies, loafers, et surtout boots, bottines et bottes se mettent à nos pieds, plus immaculés que jamais.