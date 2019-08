Shopping à Knokke: notre sélection d'adresses

Yana Van de Sande Weekend Knack

L'été à Knokke: que le soleil brille, ou non, les portes des magasins sont grandes ouvertes. Avec notre sélection basée sur des classiques et de nouvelles adresses, voici de quoi occuper la plus acharnée des amatrices de shopping pendant plusieurs jours. Et cela offre aussi une belle alternative à la plage en cas de ciel un peu plus gris.

© GF

Mode

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×