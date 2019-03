Shopping: des cirés et vestes imperméables stylés, pour chanter sous (et malgré) la pluie

Mars ne nous aura pas épargné ses giboulées. Mais le printemps est à nos portes, les journées rallongent, alors pas question de céder à la pression pluviométrique et de rester terré à l'intérieur. Munissez-vous d'un bon ciré, imperméable et stylé, et sortez affronter les éléments, partez à l'aventure, à travers les rues de la ville ou les chemins de campagne.