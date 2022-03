Zoom sur trois nouvelles boutiques Homme.

1. La Claque Concept Store

1. La Claque Concept Store Ethique et local, ça claque, non? En tout cas, c'est à partir de cette volonté qu'est née la nouvelle adresse mode et streetwear de la Cité ardente. Soufiane Laayoune, à qui l'on devait déjà l'enseigne multimarques Milk, est à la tête du concept, qui mêle labels engagés, fripes de luxe et créations made in Liège. Du beau bio pas bobo. 2. WeCo Store Etre à la mode sans oublier le monde, c'est le mantra de cette nouvelle adresse liégeoise. Son grand frère est à Bruxelles, niché dans le temple de l'économie circulaire, Yuman (NDLR: 123, chaussée de Charleroi). Dans la Cité ardente, c'est en plein centre qu'on découvre les fringues chics et éthiques de l'enseigne. 3. Nelson Concept Store Entre être beau et être bien, plus besoin de choisir avec Nelson. Située au coeur de Spa, cette nouvelle adresse propose une sélection multimarques, mode, accessoires et design pour hommes ainsi qu'un salon de beauté pour elle et lui. Une des spécialités du lieu? La tricopigmentation, méthode de pigmentation du cuir chevelu pour tous les problèmes liés à la perte de cheveux.