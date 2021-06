Durable, bon pour le portefeuille et riche en trouvailles : le shopping de seconde main a tout pour plaire. Anvers, ville de mode, regorge d'adresses qui méritent une visite. Mais encore faut-il les trouver. Cette carte reprend pas moins de 26. De quoi allègrement remplir une après-midi shopping.

COSH !, la plateforme d'adresses de mode durable, a créé une carte shopping éthique de seconde main rien que pour la ville d'Anvers. La carte vous guide le long de 26 adresses de vêtements de seconde main et 10 cafés et lieux pour luncher à Anvers et dans les environs.

Les cartes sont disponibles à l'Office du tourisme sur la Grote Markt et à la gare Centrale, ainsi que chez tous les participants. Chaque magasin figurant sur la carte est également doté d'un code QR qui renvoie à une page en ligne sur le site www.cosh.eco, qui vous donne plus d'informations sur le magasin.

"La mode de seconde main est l'un des moyens les plus simples pour réduire votre empreinte écologique et soutenir l'économie circulaire. Avec cette carte, nous voulons encourager les consommateurs à faire leurs achats de manière plus consciente et de faciliter ces achats pour les consommateurs", déclare Niki De Schryver, fondatrice de COSH !

Pour rappel, chaque achat d'occasion permet d'économiser en moyenne un kilogramme de déchets, 3040 litres d'eau et 22 kilogrammes de CO2.

COSH ! accorde aussi beaucoup d'importance aux conditions d'emplois et c'est pourquoi ne sont repris que les adresses qui collectent, trient et vendent des vêtements de seconde main de manière éthique. C'est aussi pourquoi, on y trouve que les magasins d'occasion locaux et non les grandes chaînes de magasins d'occasion, dont la chaîne d'approvisionnement n'est souvent pas du tout transparente.

On ne jette pas ses vêtements à la poubelle

Vous souhaitez faire le ménage dans votre armoire ? La carte vous donne également des conseils utiles pour donner une seconde vie à vos propres vêtements. N'oubliez pas : on ne jette jamais de vêtements à la poubelle. Sur la carte, vous trouverez plusieurs boutiques d'ONG et d'organisations sans but lucratif qui sont actives en Belgique et à l'étranger et qui collectent également des vêtements de manière éthique et écoresponsable.

Bon à savoir : Sur le site de COSH, vous trouverez non seulement des adresses à Anvers, mais aussi des magasins de seconde main dans d'autres villes de notre pays.

Quelques adresses qui sortent du lot :

Pardaf

Une adresse qu'on ne présente plus et qui propose sur trois étages de vêtements et accessoires d'occasion pour femmes, hommes et enfants. Un véritable paradis bon pour quelques heures de chasse avec un grand choix et une gamme de prix très large.

Gemeentestraat 8, du mardi au samedi de 11 à 18h

Annexe 32

Un autre incontournable à Anvers depuis des années. Le magasin est rempli de joyaux qui attendent de nouveaux propriétaires. On y croise des marques comme Delvaux, Dries Van Noten et Natan.

Voici encore d'autres que vous ne connaissiez peut-être pas encore :

Circuit

A l'initiative de De Kringwinkel et de la ville d'Anvers un tout nouveau centre commercial vient d'ouvrir. On y retrouve dix-huit commerces durables. Dans un bâtiment flambant neuf, on peut y acheter et faire réparer toutes sortes de choses. Mais aussi luncher, se faire coiffer ou s'offrir des fleurs.

Palazzo Verde, Jef Cassiersstraat 29, Nieuw Zuid.

Dressing Circles:

Cette nouvelle boutique a été fondée par deux amies Camilla et Britt. Vous y trouverez une belle sélection de trouvailles vintage dans un bâtiment élégant. Cette boutique est idéale si vous aimez faire des achats dans des boutiques ayant une touche personnelle et une sélection soignée.

Blauwmoezelstraat 9, 2000 Anvers

One Hit Wonder :

Des trésors vintage uniques en leur genre : voilà ce que propose One Hit Wonder Vintage. Pour tous ceux qui aiment la mode intemporelle ou vintage avec des imprimés uniques et des couleurs vives. On retrouve une partie de la sélection dans le BorgerHub, un concept store avec des entreprises circulaires et durables. Outre les vêtements vintage, vous y trouverez également des plantes, des bijoux et des articles "zéro déchet". Une autre partie est proposée dans A'Fair un autre concept store qui offre aux talents locaux et durables une plateforme et des locaux.

Borger Hub : Turnhoutstebaan 92, 2140 Borgerhout A'Fair : Hoogstraat 40, 2000 Antwerp

Scruples :

Vous y trouverez des vêtements de marque de seconde main. Des créateurs connus aux marques plus récentes, il y en a pour tous les goûts. De nouveaux articles arrivent chaque jour, il est donc intéressant de repasser régulièrement.

Mechelsesteenweg 90, 2000 Anvers

Spécial enfant :

Bobbi Ray est un hub circulaire où l'on retrouve l'atelier de couture de HAA qui transforme des textiles de seconde main en vêtements neufs de qualité pour enfants. Sur rendez-vous et tous les premiers samedis du mois de 11h à 17h. Bobbi Ray dispose également d'une boutique en ligne.

Thibautstraat 27, 2100 Deurne

Finn & Julia à Brasschaat

Chez Finn&Julia, vous trouverez des vêtements d'occasion pour enfants soigneusement sélectionnés. Outre des vêtements pour bébés et enfants de 0 à 12 ans, vous pouvez également trouver des jouets d'occasion et une petite sélection de vêtements pour femme. Les enfants peuvent s'amuser dans le coin La boutique dispose aussi d'un coin jeux ou les enfants peuvent jouer.

Heidestatiestraat 19, 2920 Kalmthout (Heide)

Pluto is a Planet

Avec Pluto is a Planet, la propriétaire Noëmie a créé une boutique branchée pour les parents qui souhaitent également inclure leurs enfants dans l'expérience de l'occasion.

Vous trouverez un joli mélange de marques vintage et nouvelles des années 60 et 70 et propose des marques qui ne sont pas en vente en Belgique. La sélection va des bébés aux vêtements pour les 14 et 15 ans.

Sur RDV à Graanmarkt 11 ou sur instagram

