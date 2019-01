4 conseils pour s'habiller efficacement pour aller faire les soldes

1 - Tons neutres et coupe casual

Vous allez passer votre journée à tenter de dénicher la pièce qui fait mouche. Alors, éviter de le faire en portant des vêtements aux couleurs ou à la coupe trop remarquables, sous peine de tout trouver fadasse en comparaison. Pensez neutralité et pratique. Exit donc les slims trop serrés pour être enfilés vitesse grand V. Ou encore les boutonnés à rallonge. Épuisant à force.

2 - Du plat

Est-il besoin de rappeler que les soldes s'apparentent à un véritable marathon. Et porte-t-on des talons pour courir un marathon ? Non. Sinon, gare aux ampoules et à la fatigue due au piétinement.

Enfilez plutôt une paire de ballerines, de boots, ou de sneakers à velcro. Facile à enlever, facile à remettre.

3 - Voyager léger

Est-il vraiment besoin de transporter votre roman de 564 pages dans votre sac en cas de salle d'attente, votre iPad, votre blush et consort, une crème pour les mains et la photo encadrée de Benjamin ? Non. Moins vous serez chargée, plus vous serez efficace.

4 - Sortez peu couverte

Évident pour la session estivale - quoique, y a plus de saisons ma bonne dame -, cela l'est peut-être moins pour l'hivernale. Mais gardez à l'esprit deux évidences : pendant les soldes, vous courez, vous bougez, donc vous n'avez pas froid. La seconde est que moins vous serez couverte, plus vos essayages iront vite.