Sélectionner vos articles préférés dans un panier et être notifié dès que leurs prix baissent sur votre smartphone : c'est l'idée innovante mise en place par Mathieu Guffens, fondateur de l'application MOSC.

Mathieu Guffens explique comment lui est venu l'idée de ce projet innovant : "Je suis parti de deux constats : je perdais énormément de temps à devoir retrouver tous mes paniers ouverts sur différents e-shops et je ne savais pas toujours quand une fluctuation des prix avait lieu sur les différents e-shops".

Comment l'application MOSC fonctionne-t-elle ?

Avec déjà plus de 1000 téléchargements, l'application belge MOSC permet d'ajouter dans un panier unique des produits provenant de différents magasins en ligne et d'être notifié en temps réel lorsque les articles bénéficient d'une baisse de prix. Utile à l'approche des soldes.

Pourquoi est-ce idéal pour les soldes ?

MOSC vous permet de préparer à l'avance votre panier d'achat avec l'ensemble des articles désirés et le jour J, vous serez notifié directement des nouveaux prix sans devoir retourner sur chaque site.

Interface de l'application MOSC. © DR

L'application est avantageuse pour plusieurs raisons :

Tous vos articles préférés sont sauvegardés dans un seul panier en un seul clic

Vous êtes immédiatement alerté dès que vos articles préférés bénéficient d'une ristourne sans devoir contrôler leurs fluctuations de prix au quotidien

Vous pouvez comparer directement les articles ajoutés avec ceux d'autres sites pour acheter au prix le plus bas

Vous accédez à des offres exclusives et des coupons en ligne

Marché belge et français, pour le moment

Actuellement l'application se focalise principalement sur le marché belge et français mais la start-up ne compte évidemment pas s'arrêter là. En effet, le projet ne va cesser d'évoluer pour optimiser au maximum l'expérience utilisateur et couvrir de nouveaux e-shops dans différents pays.

MOSC est disponible uniquement pour les smartphones Androïd via Google Play Store. La version iOS est actuellement en développement.

