Enquête: comment la crise du coronavirus a-t-elle modifié vos habitudes d'achat?

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

La crise du coronavirus fait et continue de faire des ravages. Le secteur de la mode ne passe pas entre les mailles du filet et est aussi fortement touché. Les designers et les commerçants pensent à l'avenir de leur marque, à la fois en magasin et en ligne. Aidez-les en répondant à notre questionnaire en ligne.

.