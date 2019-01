L'enseigne Monki ouvre sa première boutique à Bruxelles

Monki fait partie de l' "écurie" du géant suédois H&M - à l'instar d'Arket, Weekday, COS, & Other Stories et feu Cheap Monday - qui n'a de cesse de développer ses enseignes pour mieux cibler les clientèles contemporaines. Celle de Monki aime la fantaisie, la cool attitude suédoise et le street style, aime mixer à loisir des pièces à petits prix.

La première boutique de la capitale ouvrira donc ses portes à la mi-février, et se situera avenue Louise, très précisément au numéro 30, soit dans l'immédiat voisinage de COS, autre marque du groupe.