Du 10 au 15 novembre, vous aurez l'occasion d'acheter de la mode belge à petits prix à Anvers, au cours des Designer Days. Et ainsi de porter des créations belges, de petites et grandes marques, tout au long de l'automne-hiver.

Dans les semaines à venir, nous regrouperons toutes les informations pratiques sur ces journées particulières sur Weekend.be, via ce lien, notamment la liste des designers participants et toutes les informations pratiques, une liste qui sera mise régulièrement à jour quand de nouvelles marques confirment leur participation.

Nous publierons également sur notre site et sur nos sites sociaux les adresses de restaurants et de bars alentours, des conseils d'achat et des mises à jour sur d'éventuelles mesures corona supplémentaires.

Ces Designer Days organisés par Le Vif Weekend ont lieu deux fois par an à Anvers. Designers belges, débutants ou confirmés, ouvrent les portes de leurs ateliers et vendent à petits prix d'anciennes collections et des surplus de tissus. Le moment idéal pour soutenir le commerce local en investissant dans la qualité.

Surveillez de près notre site dans les semaines à venir et gardez une place dans l'agenda entre le 10 et le 15 novembre.

