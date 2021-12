Envie de soutenir l'artisanat local et d'offrir des cadeaux vraiment uniques?

Rien de tel pour ça que de mettre le cap sur l'un ou l'autre marché de Noël de créateurs, d'autant qu'ici, les retards de livraison annoncés dans la grande distribution ne sont pas à craindre... Notre sélection coup de coeur.

à Bruxelles

La Tricoterie rassemble à nouveau la crème de l'artisanat équitable et durable, entre broderie, céramique, cosmétiques naturels et objets de déco.

Les dimanches 12 et 19 décembre, La Tricoterie, 158, rue Théodore Verhaegen, à 1060 Bruxelles. tricoterie.be

Dans le Brabant wallon

"Pour consommer autrement et soutenir les artisans locaux", avec, notamment, les céramiques de Kim Verbeke, les bougies Léona et les cosmétiques naturels Makesenz.

Du 10 au 12 décembre, La Grange by Hors-Champs, 170, chaussée de Wavre, à 5030 Gembloux. info@hors-champs.be

à Liège

Cap sur Le Hangar, la salle de concert faisant place aux échoppes de créateurs le temps d'un marché qui met l'inventivité de la Cité ardente à l'honneur, entre bijoux, petits accessoires et autres merveilles.

Du 10 au 12 décembre. Le Hangar, 43b, quai Saint-Léonard, à 4000 Liège. lehangar.be

