Very Peri: notre shopping en bleu-violet, couleur de l'année

En 2022, on verra la vie en bleu-violet. Pantone a en effet désigné Very Peri comme Couleur de l'année. "Une présence dynamique qui encourage la créativité et l'expression", assure l'oracle des nuances. Voici notre sélection de bon ton.

© SDP (montage)