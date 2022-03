Entre looks en colorama et variations sur le noir, focus sur ce que porteront ces messieurs à la belle saison, les chaussures incontournables et les nouveaux hotspots où shopper leurs coups de coeur.

Sous acide

Rien n'est jamais trop fou. Place au grunge, mais dans des couleurs tropicales, comme chez Louis Vuitton notamment. Les pantalons sont oversized, les jupes, les escarpins, les paillettes et les croptops deviennent mainstream. Dries Van Noten rend hommage à Anvers, JW Anderson imprime des fraises sur des sweats molletonnés. Au programme également, des bikers en cuir chez Celine, des jeans pattes d'eph et des imprimés tigre et ours en peluche et des ravers techno chez Walter Van Beirendonck. Objectif: un look négligé maîtrisé.

Après quelques années de technicolor saturé, le noir, valeur sûre, ramène un peu de calme dans la mode. Mais dans une déclinaison estivale, et donc plus soft. Comme chezAmi Paris, qui combine des vestes de smoking avec des jeans larges blanchis. Cette non-couleur élégante prime chezLemaireouOfficine Générale.Mais le néo-gothique du punk et de la new wave a également le vent en poupe, comme le prouvent la collection d'Ann Demeulemeester, qui fait son retour sous les projecteurs, ou quelques pièces signéesMarine Serre.Enfin, les Cosmic Cruisers deCelinefont du cuir motard une des tendances de 2022. Cela a commencé l'an dernier avec les pulls et les gilets sans manches. Mais outre les biceps, l'attention des créateurs se porte cette saison sur d'autres parties du corps, parfois plutôt inattendues. Le"cut-out" est peut-être la tendance majeure du moment: des trous plus ou moins aléatoires chezCourrègesdans la première collection masculine du Belge Nicolas Di Felice ; un décolleté hors du commun pourY/Project; et des demi-vestes chezFendi, une version plus formelle du croptop pour ceux qui aiment montrer leurs abdos... ou pas. Petit lexique des chaussures chics:Plus confortables et abordables que les sneakers, les nu-pieds font peau neuve et cartonnent.Cela fait un moment que Birkenstock signe des collabs, notamment avec Rick Owens. Depuis que la marque est entre les mains d'un fonds d'investissement du groupe de luxe LVMH, elle devient toujours plus haut de gamme, et ça se voit aux prix pratiqués. Les partenariats avec d'autres grandes maisons, comme Dior, contribuent sans doute eux aussi à lui donner davantage d'élan.Nouvelles et non genrées, voici venues les sandales particulièrement élégantes de 13,09.SR, le label tout juste lancé par Serge Ruffieux, autrefois remplaçant de Raf Simons chez Dior.Enfin, parmi nos coups de coeur belges, les modèles d'inspiration japonaise de Dries Van Noten et les Drones futuristes de Rombaut, en Nylon régénéré et en mousse d'algues. L'été dernier, on nous avait prescrit des modèles arrivant au milieu des cuisses, parfaits pour la plage et parfois très sexy. Cette saison, les shorts retrouvent des jambes plus longues, et surtout plus larges. Le résultat: un look plus safari, ou plus skateur comme chezKoché. Certains créateurs font de leur mieux pour sortir le pantacourt du fond des placards. Un vêtement qui oscille entre le short et le pantalon et ne sied pas à beaucoup de monde. Même siDries Van Notenest à deux doigts de nous convaincre.