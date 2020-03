Professeure de mode à l'Université des Arts ArtEZ, à Arnhem, la Néerlandaise plaide pour une "durabilité émotionnelle".

Dans le débat sur la mode durable, une grande attention est portée aux nouveaux matériaux et aux technologies. Mais pour cette experte, si l'on ne donne pas une autre valeur aux vêtements, la culture du jetable résistera même aux matières durables. Pour elle, "un vêtement auquel on s'attache ne finira pas à la poubelle".

...

Dans le débat sur la mode durable, une grande attention est portée aux nouveaux matériaux et aux technologies. Mais pour cette experte, si l'on ne donne pas une autre valeur aux vêtements, la culture du jetable résistera même aux matières durables. Pour elle, "un vêtement auquel on s'attache ne finira pas à la poubelle". Le secteur maintient une image fantasmée qui évolue autour de l'argent, du spectacle et de stars qui présentent des collections visant à façonner l'identité des consommateurs. La mode ne se préoccupe que d'elle-même, souvent au détriment d'un usage honnête des produits, des matières premières et des gens. Dans ce débat sur la durabilité, l'accent est souvent mis sur la production. Mais la mode, c'est aussi la valeur symbolique que les personnes lui donnent: que signifient leurs vêtements pour elles? Le concept de durabilité émotionnelle vise à donner davantage de valeur aux vêtements, puisque l'on se sentira connecté à lui. De cette manière, la durée de vie d'une pièce sera prolongée: on prend plus soin de quelque chose qui nous tient à coeur. Une marque comme Carpet of Life fabrique des objets design, tels que des tapis tissés à la main, à partir de vêtements ayant une signification particulière pour quelqu'un, par exemple parce qu'ils ont appartenu à un proche décédé. Des tisserands du sud du Maroc fabriquent ces objets de déco, ce qui revalorise l'artisanat traditionnel, sensibilise au processus de fabrication et finalement, donne une seconde vie aux textiles. Pour l'instant, non. Il touche principalement les clients qui s'intéressent déjà à une mode durable. Le défi de rendre ce message accessible à tous est important, parce que les intérêts commerciaux actuels incitent fortement à s'en tenir au système en place. Heureusement, les principaux acteurs de l'industrie sont de plus en plus conscients de la nécessité de créer une mode plus honnête et plus durable. Le tournant arrive.