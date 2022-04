Tout le monde le sait: en matière de sport, 50% de l'effort consiste à trouver la motivation et à enfiler sa tenue. Une tâche rendue bien plus agréable grâce à la sortie de trois nouvelles collections sportswear désirables à souhait.

1. Loewe x ON

C'est de son propre aveu une "capsule disruptive" que la griffe anversoise a imaginée pour Samsung à l'occasion de la sortie du nouveau Galaxy S22 Ultra. Un smartphone novateur qui repousse les limites technologiques et encourage les créateurs à #DoWhatYouCant, une philosophie qui colle à celle de Bertony Da Silva, le fondateur d'Arte, qui n'y voit pas seulement une marque de vêtements mais bien un label créatif et un mode de vie en soi. Lequel se décline désormais aussi en sac pour le Galaxy S22 Ultra, en bracelet de montre pour la Galaxy Watch4, en un étui pour Galaxy Buds, mais aussi en un blouson de course en sergé de coton dans un dégradé de bleu du plus bel effet. Quant à savoir s'il vous permettra de passer à la 5G du jogging et d'enchaîner les foulées, il faudra le mettre à l'essai pour le déterminer... Pour la présentation de sa nouvelle collection, Unrun, la marque des championnes Olivia Borlée et Elodie Ouedraogo, a fait le pari d'un pop-up interactif en collaboration avec la société belge Shavatar et son outil de dimensionnement parfait. Plus qu'un gimmick, la promesse de dénicher la tenue adaptée à sa morphologie, et de diminuer ainsi le gaspillage textile. Une évidence, pour Elodie Ouedraogo: "Notre taux de retour est très faible et nous travaillons avec des emballages réutilisables, mais notre ambition est de ramener ce chiffre à 0... Ce qui devient possible lorsque les gens savent ce qu'ils doivent rechercher lors de leurs achats en ligne." A vos marques, prêts, shoppez, mais shoppez malin (et durable) s'il vous plaît!