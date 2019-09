Tendances: l'homme de la saison, plus dandy que jamais

Plus dandy que jamais, cette saison, l'homme assume ses audaces et laisse son costume prendre le large. La fourrure s'immisce partout, quitte à jouer les trompe-l'oeil jusque dans les moindres détails. Et la jupe l'emballe.

NEIL BARRETT © PHOTOS : IMAXTREE / SDP

Bêtes de mode Qu'elle soit vraie ou fausse, la fourrure est la star incontestée de la saison. Traitée au naturel ou parée d'imprimés, elle étoffe manteaux et blousons quand elle ne se fait pas remarquer au rayon accessoires. Son corollaire, l'imprimé animalier, s'annonce même comme le motif incontournable de l'été prochain.



